El problema es que se quiere hallar una solución política a un problema que no es político. La elección del Defensor o Defensora del Pueblo debe recaer en persona de prestigio moral, más allá de la política partidaria. Este instituto no fue concebido para gobernar, sino para proteger derechos, no tiene poder y ejerce una magistratura de opinión y de persuasión, de modo que su designación debe estar inspirada en la idea de dar voz a los que no la tienen, y no en llegar a un acuerdo de distribución de poder. La Constitución requiere una mayoría calificada de dos tercios para su designación; es imposible que el Congreso no pueda a hallar una mujer u hombre dignos en la Argentina, sin compromisos políticos, para desempeñar esa función.