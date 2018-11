Dice la filósofa española Victoria Camps que lo que caracteriza a nuestro tiempo no es tanto una crisis moral profunda, sino una desorientación sobre cómo transmitir una serie de valores que no dudamos en tener por básicos y fundamentales. De acuerdo, pero hasta ahí. Algunos conocemos o percibimos cuáles son esos valores porque los recibimos en la escuela o en nuestro hogar y ejercitamos algunos de ellos. Pero esto no hace suponer que sea así para todos, ni que exista un repertorio común a todos y que nuestro actuar no responda a un cóctel de valores cívicos, creencias religiosas o ideológicas y simpatías políticas. Por otro lado, niveles desproporcionados de desigualdad, exclusión y pobreza violentan cualquier escala de valores y, en consecuencia, el actuar cotidiano y los hábitos. No podemos ni resulta prudente generalizar. Es por ello que los valores a los que me referiré son únicamente aquellos que pueden conformar una ética cívica de mínimos valores democráticos y republicanos que se basan en el respeto de la ley que deberíamos compartir y servir de base de nuestras acciones. Evidentemente, la educación en valores que aliento es un complemento de otras reformas estructurales igual de necesarias.