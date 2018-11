También la forma de participación de las minorías en estos organismos es otro debate que se debe el país. Y todos estos temas deberían ser tratados ante el Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo no tendría que luchar solo contra molinos de viento (si es que efectivamente quiere dar esa pelea). Generar un consenso legislativo expondría a toda la dirigencia política. Gobierno y oposición deberían exponer las razones por las cuales están o no de acuerdo con nuevas pautas para regular la acción sindical. Y a partir de cada postura, el pueblo entender quiénes apoyan determinadas medidas y quiénes no. El Poder Ejecutivo, pese a lo que declama, parece poco propenso a tener ideas que propongan cambios estructurales, y más decidido a intentar cambios coyunturales que terminarán cuando termine su poder o su mandato (depende cuál ocurra primero). Y parece más propenso a inmolarse que a generar una conciencia social que permita que la sociedad decida entre quienes son los que quieren cambiar en serio algo, y quienes quieren no cambiar nada para que todo siga igual de decadente.