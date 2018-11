Un camino para retomar el equilibrio al menos desde lo cotidiano, y ya difícilmente desde la parcialidad redentora, pero al menos evitando el círculo vicioso de ser demasiados liberales en la interpretación de las facultades y las promesas, consiste en formularse la divina pregunta del Génesis 4:10: "¿Qué has hecho?", traspasando toda falsa reputación. Porque la presunción termina cuando se debe actuar, dado que aquella nunca puede fingir un acto de genuina grandeza como escribir tratados, pacificar pueblos, monoteizar la civilización o, más moderna y coyunturalmente, traer justicia, verdad, seguridad y bienestar a los ciudadanos. El estadista, no el pretencioso, no necesita preguntar a sus electores o sus consejeros lo que debe decir, sino que él es el propio pueblo o colectivo que representa. Por ello, el líder, entendiendo que la verdad es la cima del ser y la justicia su aplicación a toda cuestión, afronta el hecho más que tratarlo secundariamente mediante percepciones ajenas. Y si bien existe la fluidez en las sociedades donde no hay raíces ni centros permanentes, pudiendo devenir toda cuestión en nuclear obligando al sistema a girar en su derredor, dichos centros relativos no deben tomarse a la ligera, como medios distractivos o meras cuestiones que pueden decidirse con el voto, cuando en verdad se trata de graves modificaciones conductivas, de modos de vida, de educación y marcos axiológicos fundacionales. Este humano exacerbado, desde lo político-legislativo, se conduce como si cualquier medida, por absurda que sea, pudiera imponerse a un pueblo con la sola suficiencia en el número de voces para convertirla en ley. Incluso pretendiendo que la naturaleza sea democrática o susceptible de ser engañada o abolida por la insolencia de la presuntuosidad. Solo logrando embrutecer al ser humano, pero haciéndole creer que accede a una inteligencia o estadio superior. Desde los tiempos bíblicos se ha demostrado que toda necia legislación es como una cuerda de arena que se deshace al doblarla, y que solo prevalecen las leyes construidas sobre lo eidético y no sobre marginalidades ideologizadas. Pero también ha demostrado que los gobiernos que permanecen son aquellos que respetan la expresión de la cultura del pueblo que la permite. Porque los gobiernos se originan en la identidad moral de las personas y, por ello, aquella fundacional pregunta, "¿qué has hecho?", imprime una primigenia responsabilidad mutua entre individuos, luego extendida a la del pueblo para así, identificar los actos del individuo con los hechos de la nación.