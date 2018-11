Frente a esto los jóvenes gritaron su verdad: el actual sistema los aburre, hay que cambiar los contenidos, no puede seguir enseñándose igual, el acceso al conocimiento es distinto, ya no es solo el profesor quien se para adelante para distribuir conocimiento, adelante también están sus compus y sus celulares. Y esto exige un cambio copernicano en lo pedagógico, proporcional al cambio tecnológico descrito. Los alumnos reclaman aprender participando, piden agregar su valor, sus emociones para lucirse en distintos talleres, su capacidad de investigación y también de distribución de conocimiento entre sus pares. Necesitan de sus profesores pero les piden un rol distinto. Están hartos de no ser escuchados y lo grafican con una frase elocuente: "Se nos pide que elijamos y votemos por un Presidente de la República, pero no se nos permite votar ni elegir nuestra mejor forma de aprender".