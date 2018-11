El Presidente sabe que en Santa Fe, por ejemplo, el clásico rosarino no solo no se juega con público visitante, sino que, además, no se juega en su geografía. Geografía donde aun así ha habido disturbios, no en un grado mayor, pero disturbios al fin. Podemos pensar que, entusiasmado con el G20 y el reciente éxito de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el Presidente ordenó a sus ministros que se juegue el clásico de los clásicos con visitantes, por ser este único e irrepetible por el título en disputa. Si esta hubiese sido la lógica de Mauricio Macri, queda claro que el ingeniero no evaluó la negativa política de Horacio Rodríguez Larreta y de los presidentes de los clubes involucrados. Una vez más esta Argentina irreconciliable no tendrá síntesis o solo la imposibilidad de acordar.