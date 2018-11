¿Podrá el BCRA bajar la tasa de interés para que no se arme otra bola de nieve con las Leliq sin que salte el mercado de cambios? Este es uno de los grandes interrogantes que están dando vuelta. Segundo, ¿podrá el Gobierno ir ajustando mensualmente el tipo de cambio para que no vuelva a caer en términos reales sin que ese ajuste no implique un cambio de cartera de plazo fijo a dólares?