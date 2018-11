Muchas instituciones educativas de todo el país que se encuentran cercanas a canchas de fútbol deben modificar o suspender sus actividades en cada partido jugado. No es por "la violencia en el fútbol" o al menos no por sus efectos directos. No importa si hay peleas, heridos o muertos. Antes de que todo eso ocurra ya las clases se perdieron. Se trata de grandes operativos policiales que rodean los estadios varias horas antes del inicio del espectáculo a modo preventivo. Desvían el tránsito y las líneas de transporte público deben modificar sus recorridos. En ocasiones la policía solo deja pasar a las personas que muestran su entrada, aun a varias cuadras del ingreso al partido: un curioso y lucrativo peaje organizado por la Súper Liga o la Conmebol, quienes, como todo el mundo sabe, están por encima del artículo 14 de la Constitución Nacional.