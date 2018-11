El replanteo efectuado por el vicepresidente tiene semejanza con la política de Ronald Reagan hacia la Unión Soviética recordada como Star Wars, que buscó forzar cambios en el sistema político. Reagan, a diferencia de Trump, era un político conservador de convicciones firmes. Los sectores radicalizados del Partido Republicano prefieren este tipo de política de conflicto que divide los campos y estigmatiza al enemigo. Pero China no está en las mismas condiciones que la Unión Soviética y no enfrenta los peligros de disolución que ya se percibían en la década de los ochenta. El discurso del vicepresidente Pence no fue improvisado y marca un punto de inflexión en la política de coexistencia y colaboración entre ambos países.