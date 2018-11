Es cierto —repito: es cierto— que nuestra actual clase política no está a la altura de las necesidades y expectativas de buena parte de la población, ni del siglo que transitamos. Lo digo como parte de ella. Me hago cargo. Pero también es cierto que no todos somos lo mismo ni tenemos las mismas responsabilidades en lo que ha sucedido, y que no hay atajos, ni soluciones mágicas, ni remedios antisistema. Los hemos usado demasiadas veces, y así nos ha ido. Votar bien. Votar mejor. Apostar a una depuración de los poderes que no puede ser sino lenta si quiere ser republicana. Quién te dice… Lo que nunca hicimos podría resultar. No hay garantías ni seguridades, excepto la del fracaso de todo lo demás.