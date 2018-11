John Bolton acaba de pronunciar uno de sus primeros discursos medulares. Lo ha hecho en Miami, en el Freedom Tower del Miami Dade College, la universidad más nutrida y diversa del país (165 mil estudiantes, la mayor parte de ellos hispanos y afroamericanos). El acto ocurrió ante los congresistas cubano-americanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo y otras 250 personas prominentes, entre las que estaban exiliados venezolanos (Asdrúbal Aguiar) y nicaragüenses, junto a los cubano-americanos Lincoln Díaz-Balart (ex congresista); Modesto Maidique, ex presidente de Florida International University; Frank Calzón, del Center for a Free Cuba; y Marcell Felipe, líder de Inspire America, una organización que, de manera creciente, se va transformando en la representación oficiosa de la comunidad cubana más activa en Estados Unidos.