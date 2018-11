Estas sintéticas razones justifican que frente a la histórica final de Copa Libertadores, y algunos hechos deportivos (y no tanto) sucedidos en los últimos años, como el descenso de River y la no tan indiscutida, como hace una década, paternidad de Boca sobre River, gas pimienta mediante, etcétera, los simpatizantes no puedan disfrutar de la final, a dos partidos, y, en cambio, la perciban como la conocida frase: "La gloria o Devoto". Es decir: ganar será interpretado como una epopeya, una guerra ganada, una gesta épica. Perder, como la mayor de las catástrofes. Al punto que se están analizando científicamente las reacciones cardíacas, psicológicas, y las prevenciones que habría que tomar al respecto.