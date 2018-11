Jaunarena no recuerda verlo golpeado por ninguna traición. Dice que cuando alguién lo hería o maltrataba, repetía siempre la misma pregunta a modo de letanía: "¿Qué favor le habremos hecho para que nos odie tanto?" Alfonsín no odiaba. Se enfurecía, se enojaba, se despachaba y reconciliaba con intensidad, pero no odiaba. Parecía no tener incorporada, en modo alguno, la idea de que un otro podía ser su enemigo.