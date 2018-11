Inquieta que ante la barbarie, ante el asesinato de Albán, los atropellos contra María Corina, la falta de gasolina, la muerte de niños por inanición e incluso la inoperancia del Parlamento, no haya respuesta. No exista reacción. Que más bien ande una sociedad caprichosamente inerte, sobreviviendo. Y, entonces, anda sometida. Ignorando que son millones. Que son demasiados y que reciben el respaldo de las grandes potencias y democracias del mundo. Que no está sola. Que no tiene que volver a morir en las calles, pero que sí puede gritar.