Y junto con la inestabilidad política, el surgimiento de la extrema derecha en todos los rincones del planeta, la merma considerable en el nivel de vida que tenían los europeos antes de la crisis financiera del 2007, los migrantes se han convertido en un problema. No es sólo el capricho de un Donald Trump que los quiere frenar. Si bien la situación económica norteamericana ha mejorado, muchos desocupados se resisten a que vengan los extranjeros. Pero los latinoamericanos son los únicos que pueden resolver muchas ocupaciones que los norteamericanos desprecian. Por ejemplo , lavar los platos en los restaurantes, laborar en gastronomía con sueldos bajísimos y levantar las cosechas donde no sirven las grandes maquinarias modernas sino que solamente se resuelven con el trabajo humano. Los nativos no quieren terminar con la cintura y las columna vertebral rotas por el esfuerzo físico.