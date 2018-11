Si cada campaña y cada electorado son únicos, cada estrategia lo debería ser también. No hay una única estrategia, sino una gran diversidad de alternativas y posibilidades, en función de los múltiples factores que inciden en cada elección. Entre estos factores fundamentales, que hay que tener muy presentes a la hora de diseñar una estrategia electoral exitosa, está no solo el nivel de la elección (nacional o local, ejecutiva o legislativa), sino también el de la concurrencia o no de estas. En concreto, la alternativa de la simultaneidad o el desdoblamiento entre las elecciones nacionales y provinciales plantea desafíos que pueden matizar, o incluso obturar, la gravitación de determinados factores en la campaña. Y ello puede, dadas ciertas circunstancias, beneficiar o perjudicar a los actores en pugna.