Las llamadas previas del hoy presidente electo de Brasil a los gobernantes de la región, con la excepción uruguaya, fue un testimonio de que le había quedado clara la hostilidad. Es realmente poco explicable nuestra actitud como país, luego de la triste historia vivida con las relaciones con el matrimonio Kirchner, al que se aduló y se sigue apoyando, pese a que fuimos víctimas de sus agresiones comerciales. El Frente Amplio no ha podido sacarse del alma esa idea de política exterior asentada en el "compañerismo" político, de tan nefastas consecuencias. La corrupción de los gobiernos vecinos no le han hecho mella porque, como dijo en célebre frase Raúl Sendic, por definición "el que es de izquierda no es corrupto". Confiemos en que en el norte haya la grandeza suficiente para soslayar nuestro nivel de adolescencia izquierdoide y tengamos la posibilidad de recomponer una relación tan relevante.