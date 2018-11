Si los jóvenes de hoy son los más afectados, el dato no dice nada bueno sobre el futuro, porque el mundo disfruta de mayor esperanza de vida. Desde la propia tecnología llegan propuestas válidas para nuestros ancianos —como los robots de acompañamiento en China, Japón, España y Portugal—, pero esto no sustituye la relación vivencial que necesitamos construir durante toda la vida para no sentirnos solos.