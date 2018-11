Imaginemos un país que adopte como política de seguridad encerrar a los ciudadanos probos y dar plena libertad a los violentos. Usted pensará que es un Estado totalitario. No, me refiero a una república y, más allá de las incongruencias existentes, a veces incluso alarmantes, funciona la división de poderes. No hay democracia, razonará usted. No, hay elecciones periódicas y la democracia, al menos en sus aspectos formales, funciona perfectamente.