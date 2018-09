f) Facultad disciplinaria: el empleador cuenta con el poder sancionatorio sobre el empleado, en el caso en que éste incumpla con sus obligaciones, debiendo darse los caracteres de temporaneidad y razonabilidad para que la sanción sea válida. En el caso de los prestadores, el responsable de la plataforma on line no tiene esta facultad – al menos en principio -, principalmente porque – en el ámbito de libertad con la que se desenvuelve el prestador al aceptar o no las ofertas de servicio – son pocas las obligaciones a su cargo que podrían justificar la aplicación de sanción alguna.