No es que importe mucho a nadie: nunca escribo sobre política interna, pero la hora es difícil y muchos pensamos que hay que pronunciarse. En medio de este desconcierto me pareció gratuito el tiovivo al que se sometió a la cancillería, a cuyo ministro se dio por reemplazado el sábado para confirmarlo el domingo. Nunca critico personas, de manera que no opino sobre Malcorra o Faurie, pero me permito recordar que, de todos los sobreabundantes ministerios de este gobierno, el que menos críticas y más elogios ha merecido es el de Relaciones Exteriores. Y que la Argentina de hoy disfruta de una inserción internacional exitosa como no la teníamos desde los noventa. Alfonso Prat-Gay evidentemente habría sido un descollante canciller, de lo mejor, no tengo dudas al respecto. Pero tanto su trayectoria como la de Faurie seguramente merecían que, si la hora de pasar la posta hubiera llegado, no se practicara en medio de un toma y daca de comité, entregando carteras a cambio de apoyos a una gobernabilidad camino de terapia intensiva. El mundo lee esas conductas y este manejo perjudicó tanto al país como a la credibilidad del primer mandatario.