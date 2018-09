¿Por qué poner un impuesto en pesos? Porque hace creíble la promesa de que estamos ante un impuesto transitorio, basado en una situación de urgencia y emergencia. En una reciente entrevista televisiva, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, aseguró además que la alícuota tendrá un techo de 10 por ciento. Al tipo de cambio de hoy, casi 40 pesos por dólar, ya se estaría cobrando el máximo imponible. Por lo tanto, los efectos de una suba o baja en el valor de la moneda no son simétricos. Ante una depreciación del peso, el impuesto en dólares caerá. Pero en la medida en que se aprecie el peso, el impuesto en dólares no aumentará (dado que ya se encuentra en su techo). Esta es exactamente la lógica de la transitoriedad. Los únicos cambios posibles serán hacia la baja: el impuesto se irá licuando con la depreciación de la moneda y la inflación hasta eventualmente desaparecer. Aun si esto no ocurre, tiene una fecha de caducidad en diciembre 2020.