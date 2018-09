Cabe una reflexión: el radicalismo no colaboró en la emergencia; ninguno de sus hombres aceptó ponerle el cuerpo desde el gabinete a la crisis. Pregunta: ¿Es posible mantener en lo real la continuidad de la alianza Cambiemos? Es cierto que Macri redujo la participación del radicalismo a ámbitos legislativos desde el primer momento, pero no menos cierto es que vuelve a ser incierto el destino político del radicalismo como tal. Julio Bárbaro me decía: "Aquí el problema es ideológico, la UCR no puede colaborar frente al liberalismo de Cambiemos". Sin embargo, tanto el PRO como el radicalismo de Cambiemos parecen más abrazados al pragmatismo con la idea fija de mantenerse en el poder que ser fieles a sus bases ideológicas. Sí está claro que ninguno de los dos defiende convenientemente a los pobres y los excluidos, los únicos reales perdedores de la corrupción de gobiernos anteriores y del desgobierno actual.