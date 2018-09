Y sin nadie que lo traduzca, porque Marcos no estaba ahí, probablemente porque no estaba de acuerdo con lo que quería hacer y ya no encontró otra manera de demostrárselo. Peña es el único límite que le quedó al Presidente o, por lo menos, el único que escucha. A los otros (Rodriguez Larreta, "Nicky" Caputo, algún otro que no quiere ser mencionado) se los fue sacando de encima. ¿Cambiará, entonces, al Jefe de Gabinete?