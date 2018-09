Sin embargo, a diferencia de otros episodios de la historia, el cambio político de 2015 fue la consecuencia de un cambio cultural, ideológico y de valores. Ese movimiento social de clase media, que pide el fin de la impunidad, no quiere bienestar económico ficticio, populismo económico, ni subsidios estatales. Quiere poder vivir en la dignidad del trabajo, la decencia, la verdad y la justicia. En definitiva, quiere un mundo los mafiosos y los golpistas, me temo, no lograrán entender.