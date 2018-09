Macri en la crisis se olvidó de los aliados radicales o, visto desde otra óptica, ni siquiera se olvidó de marginar a los radicales. Ni la realidad cuestiona la soberbia. El mercado no era la salida mágica para "la herencia recibida", multiplicar la deuda a la par de incrementar la inflación y la pobreza no es tan solo culpa del pasado. Hay un enorme error propio, una falta de proyecto y un intento de sustituir a la política por los negocios que solamente puede conducir a resultados patéticos. Esa concepción de los gerentes ocupando el lugar de la política no se dio en ningún lugar del mundo, es fruto de un individualismo enfermizo que no les permite pensar en las necesidades que no son las propias.