Los supermercadistas resisten ante el convencimiento de que el impacto sobre el consumo popular del corrimiento de precios será demoledor. Con una caída ya marcada en los niveles de consumo, pase a segundas marcas y un 40% de las facturas ocupadas por productos en oferta, no quieren perder tickets. Prefieren anteponer la sustentabilidad a la renta a la espera de una señal clara del Gobierno que entienden que no puede pasar de los dos o tres primeros días de la próxima semana. Si no llegan en esos plazos perentorios señales claras, auguran un escenario de caos y desabastecimiento. Anticipan que este fin de semana la gente saldrá a comprar y cubrirse pero son conscientes de que se trata de un atajo de corto plazo, tarde o temprano la estampida cambiaria llegará a los changuitos con un impacto devastador. Con un dólar a 38, 40 pesos la economía no resulta viable, aseveran.