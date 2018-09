En todo este periplo tan largo, hay un incuestionable ingrediente de intolerancia sindical. No se termina de entender que las industrias de exportación no pueden vivir con el Jesús en la boca, porque no saben cuándo podrán o no trabajar normalmente, mientras batallan con los costos internos imposibles de trasladar al precio exterior. La necesaria e imprescindible actividad sindical, amparada por la Constitución, no puede transformarse en el impedimento para el ejercicio de todos los otros derechos, que van desde la propiedad hasta la libertad de comercio.