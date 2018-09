Seguimos sufriendo los estragos cometidos por una banda que no ha dejado de cometer el mayor latrocinio de toda nuestra historia desde la cumbre del poder. Este diabólico accionar que por ahora comprende a empresarios y a políticos empieza a salpicar a jueces y pienso que pronto se van a sumar los sindicalistas. Si las monjitas que esperaban a Josecito no eran las únicas que se dedicaban a cocinar escones, esto podría trepar a otros estamentos de la Iglesia Católica. Pongo el acento en la enumeración de los protagonistas, pues que, por primera vez, no solo se están investigando a los corrompidos (políticos), sino también a los corruptores (empresarios). Estamos frente a una novedad, ya que, insistimos, por primera vez se pone a los empresarios en el banquillo de los acusados. Este "destapar de ollas" que no deja de crecer nos enfrenta con una Argentina que intuíamos pero no queríamos ver. Hoy ya no nos sorprende que un juez como Melazo hubiese formado parte de una peligrosa gavilla junto a policías, fuerzas de seguridad y barras bravas. Cualquier similitud con El Marginal es mera coincidencia. Este episodio brutal pone en escena a otra pata de la historia, los magistrados y demás integrantes del Poder Judicial, ya que sin ellos resultaría imposible la comisión de semejantes delitos.