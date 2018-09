El papa Francisco, como no podía ser de otro modo, no hace consideraciones particulares en su mensaje. Pero nosotros queremos consignar dos datos elocuentes de nuestra realidad nacional relativa al agua: tenemos una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Al acuífero Guaraní (que compartimos con Uruguay, Paraguay y Brasil y que cubre 1.200.000 km2, con un volumen de aproximadamente 40.000 km3, un espesor de entre 50 y 800 m y una profundidad máxima de aproximadamente 1800 m), sumamos al Yrenda – Toba- Tarijeño, que se extiende por la región chaqueña de nuestro país, Bolivia y Paraguay y posee una extensión de 362 mil km2 y el Pehuelches (de alrededor de 40 km³ de agua). También debemos considerar los 15.691 glaciares de los Andes, sin contar el sector antártico donde se encuentran, a pesar de las pérdidas constantes derivadas del calentamiento global, las mayores reservas de agua dulce en estado sólido del planeta Tierra. Otra de las grandes maravillas que Dios ha creado en nuestra Tierra. Sin embargo, no sin vergüenza debemos consignar también otro dato referido al tema en tratamiento: en nuestro país bicentenario hay entre 7 y 8 millones de habitantes que no tienen acceso al agua potable por falta de distribución y obras de saneamiento.