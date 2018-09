Del juego de los artículos 69 y 70 de la Constitución Nacional surgió siempre el debate de si se consagraba exclusivamente la inmunidad de arresto o si también existía respecto de los legisladores una inmunidad de proceso. En diversos pronunciamientos, la Corte Suprema había determinado que no era necesario el desafuero para iniciar y proseguir una causa. Así, por ejemplo, en "Parry" (fallos 139:67) sostuvo: "Los artículos 61 y 62 de la Constitución [actuales 69 y 70] no se oponen a la iniciación de acciones criminales contra un miembro del Honorable Congreso que no tuvieran origen en sus opiniones como legislador, ni que se adelanten los procedimientos de los respectivos juicios mientras no se afecte su libertad personal, esto es, mientras no se dicte orden de arresto o prisión, ya esa esta preventiva o de carácter definitivo".