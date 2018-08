Claramente, no se puede detener vendiendo divisas por cuenta gotas y dejando pesos que nadie quiere en el mercado, porque eso hace que valgan menos y, por ende, el tipo de cambio suba haciendo que menos gente quiera tener moneda local y así sucesivamente. Hay que sacar todos los pesos que sobran y defender su valor a un precio que no debería ser superior al actual. Esto se puede hacer dejando de emitir desde el Banco Central (BCRA), por ejemplo, para bajar la tasa de interés, que tiene que ser la que resulte del mercado y no una fijada arbitrariamente por dicha entidad. Además, el aumento de encajes de cinco puntos porcentuales debe constituirse en pesos, para que los mercados demanden parte de la moneda que sobra. Es absurdo subir los encajes y que se constituyan en títulos del BCRA, porque eso no ayuda a sacar pesos del mercado. Luego, hay que ofrecer vender las divisas que sean a ese valor que se quiere defender, por ejemplo, cinco mil millones de dólares. Si efectivamente el BCRA deja de emitir y con los dólares saca los pesos que sobra, el mercado encontrará su equilibrio. La gente comprobará la voluntad del BCRA de defender el valor de la moneda y se parará la corrida.