Lula tiene cierto apoyo internacional, que va más allá de la extrema izquierda. El intelectual y ex canciller mexicano Jorge Castañeda, por ejemplo, escribió en el New York Times que el caso brasileño "representa un choque fundamental entre la democracia y el Estado de derecho", que Lula sí ha gozado del debido proceso, pero, dada su popularidad, no permitirle candidatearse casi que equivale a privar a millones de ciudadanos de sus derechos. Concluye: "La democracia debería imponerse, por así decirlo, al Estado de derecho".