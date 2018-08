La crisis cambiaria parece no tener límites. A los argentinos nos duele, nos desilusiona, pero no nos sorprende, acostumbrados como estamos a las recurrentes crisis sistémicas. Las familias y las empresas han tenido que superar hiperinflación del 89-91 y la hiper devaluación del 2002, y cuando parecía que no había salida, los argentinos hemos resurgido. En 2015 tuvimos la esperanza de que podíamos encontrar un rumbo distinto, alejado de los desencuentros de siempre. Lamentablemente el Gobierno cayó en errores recurrentes, desoyendo el sonido de nuestra historia, que nos enseña amargamente el resultado de procesos de sobreendeudamiento externo, y apertura indiscriminada de capitales financieros especulativos.

Hoy no es momento para reiterar análisis y diagnósticos, regodearnos en ver que se hizo mal y prometer el paraíso para el futuro. Ahora, lo urgente, es recuperar la confianza de los argentinos.