Es bueno, de vez en cuándo, recordarles que no es todo lo mismo. Que no todos somos lo mismo. Que la gente que pone toda la energía en trabajar de manera honesta para sobrevivir o progresar, no tiene nada que ver con ellos. Ni mucho. Ni más o menos. Ni un poquito. Y que merecen el mayor castigo que contemple el código penal para los graves y múltiples delitos que cometieron.