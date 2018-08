Los beneficiados por el modelo cambiemita son un puñado de familias. No solo los y las trabajadores de la economía popular, no solo el sector asalariado lo padece. Los empresarios de las pequeñas y medianas industrias no pueden saber sus costos, porque no pueden calcular cómo los afectan los tarifazos y la inflación, y además la apertura indiscriminada de las importaciones los deja sin posibilidades de competir, y el mercado interno está desplomado.