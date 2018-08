Globalización y "flan casero" . Diariamente, el bienestar de millones de familias y empresas mejora debido a "la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales y conocimientos" (Stiglitz, 2002). Impulsada por la competencia, la microeconomía de la globalización separa (depura) sabiamente "la paja del trigo" y, en ese proceso, "derrama" conocimientos e impulsa innovaciones. En lo más macroeconómico, en cambio, el panorama y la evidencia difieren. Con contundencia, Stiglitz afirma que no solo no consigue "garantizar la estabilidad", sino que, tampoco, impide que "el resultado sea para muchas personas la pobreza y para muchos países el caos social y político" (Stiglitz, op. cit.). Por su experiencia como ex funcionario del FMI y el BM, resalta: "Para comprender lo que ha fallado es importante observar las tres instituciones principales que gobiernan la globalización: el FMI, el BM y la OMC" (Stiglitz, op. cit.). Diseccionando la interacción micro-macro, resumidamente podría concebirse entonces a la globalización como necesaria, pero, al mismo tiempo, insuficiente para garantizar por sí sola el bienestar material mundial porque, en esencia, evoluciona con un "Gobierno Global" (el FMI) sin un "Estado Global" (instituciones).