Este segundo camino interpretativo despejaría el riesgo de que se considere desacertada la primera de las interpretaciones aquí formuladas, según la cual no hace falta la "acción de lesividad", pero no resolvería la dificultad práctica y quizás hasta no ética en términos de buena gobernanza, de tener que continuar, durante años, con la ejecución de unos contratos obtenidos de forma ilícita. Salvo que se contare con alguna suerte de medida cautelar de tipo innovativo, decretada por el juez ante quien se inicie la "acción de lesividad", que permitiera a la administración modificar, de manera satisfactoria, las condiciones de ejecución de los contratos mientras tramite el proceso judicial de lesividad.