En estos tiempos difíciles que atravesamos donde prima el debate coyuntural, la incertidumbre es un estadío cotidiano y descubrimos en toda su dimensión hasta qué lugar había llegado la degradación institucional, revalorizar la figura de Alberdi es absolutamente imprescindible. Su palabra adquiere mayor vigencia cuando nos decía: "La representación y la democracia no son ya formas de gobierno. En nuestros días, la democracia es el fondo, la naturaleza misma del gobierno; y la representación es unmedio indispensable de la democracia. De modo que donde la democracia no existe, no hay sociedad política. Pero es menester no confundir el fondo con la forma de la democracia: confusión absurda y débil que ha sido y pudiera ser fecunda en males". En tal sentido, la democracia reside en la soberanía del pueblo, y este es el legítimo gobernante, porque los representantes siempre deben y tienen la obligación de reconocer que su poder emana del pueblo.