Ex funcionarios de altísimo rango presos. Sindicalistas convertidos en empresarios procesados. Empresarios convertidos en hampones arrepentidos. Cuadernos con una narrativa abundante, precisa y salvaje. Ex jueces con jubilaciones millonarias llorando con congoja porque denuncian que han sido "agarrados del cogote" para sepultar causas. Un ex vicepresidente condenado a prisión por primera vez en la historia. Una pareja de ex presidentes que cogobernaron el país durante 12 años acusados de liderar la mayor estafa a los recursos públicos de la que se tenga registro. Y, en un escenario que supera a la ficción, un chofer meticuloso acabó desnudando la ingeniería macabra, que con engranajes múltiples dejó tierra arrasada, agrietada, empobrecida y humillada.