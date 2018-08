Para empezar, y previo al qué, es imposible no referirse al quién involucrado. Porque no se trata de cualquier consumo de drogas en ámbito privado (acto no penalizado por la ley en Argentina). Porque si en el video aparecía un ilustre desconocido, el valor noticia hubiera sido insuficiente para que trascendiera periodísticamente, y nadie estaría objetando absolutamente nada. ¿Pero si hubiera sido un piloto de avión? ¿O un neurocirujano? ¿Se lo defendería en los términos de las acciones privadas de los hombres que no afectan la moral ni el orden? ¿O por ser la potencialidad del daño a terceros mucho más concreta se lo enjuiciaría mediáticamente?