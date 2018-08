Cuando comenzó a exhibirse el contenido obsceno de los cuadernos de Centeno, y tras la catarata de protagonistas arrepentidos declarando, pregunté si la búsqueda de corruptos y corruptores tiene como límite el 2015. De esa respuesta depende, a mi criterio, la seriedad de la investigación. Es decir, si lo conocido hasta hoy con dificultad para la adjetivación tiene profundas y sanas intenciones justicieras para lograr curar en salud a la república o no. Pasado un mes de la aparición de los cuadernos y la formulación de mi pregunta publicada en este espacio, empieza a conocerse la respuesta. La investigación se circunscribiría al período 2007-2015. No solo deja afuera, tal como reflejaron colegas especialistas en temas de corrupción, a arrepentidos como Julio López, Claudio Uberti y Ernesto Clarens. También excluiría a Franco Macri por IECSA y a Techint. Investigar hasta el 2015 es lógico en lo que respecta a las actuaciones de la ex presidente Cristina de Kirchner. Allí concluyó su gobierno. Sería deseable, con protagonistas que no cambiaron, que la investigación continúe para saber si verdaderamente hubo un cambio o no, en la matriz de la corrupción.