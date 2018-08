Este miércoles, en el Senado, CFK no habló de José López, ex secretario de Obra Pública de la Nación del primero al último día de su segundo mandato presidencial. Tampoco habló de su ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina; ni de Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), el primer arrepentido de la era K, a quien ella sin nombrarlo calificó como funcionario de cuarta. No hizo una sola mención a Ernesto Clarens, el financista de la familia, el hombre capaz de transformar pesos en dólares, que ahora se debate entre entregar información de calidad o garantizarse un lugar en el hacinamiento de Ezeiza. De ellos no se habla.