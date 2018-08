Por supuesto, la globalización es mirada con rechazo, como si fuera una conjura de las multinacionales y no la consecuencia inevitable del desarrollo científico y la economía capitalista, tal cual lo previó el propio Marx. Ese es el origen de ese extraño prejuicio en contra de los acuerdos de libre comercio, que postergó dos años la aprobación del tratado firmado con Chile. Finalmente, ese acuerdo se produjo más por resignación que por convicción, al punto que el propio ex presidente José Mujica dijo que "no movía la aguja" y no pagaba la pena mantener viva una discusión sobre la cuestión. Es obvia la necesidad de un acuerdo con China, el gran comprador de alimentos, donde competimos en desventaja con nuestros competidores directos, exonerados de los aranceles que recargan, por ejemplo, la carne y la leche uruguayas. Mientras seguimos atados a un obsoleto "más y mejor Mercosur".