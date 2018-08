La puja entre la corrupción y la economía, como ejes estructurantes del terreno de la contienda electoral del año próximo, parece entonces irreversible. Por un lado, la situación económica no deja de afectar el día a día de los argentinos. El diagnóstico que hace el electorado no se limita a que hoy está mal, sino a que puede estar peor en los próximos meses. La esperanza se diluye y el temor a un contexto económico más hostil se manifiesta con mayor fuerza. Por otro lado, la espectacularización de la corrupción no solo no parecería ser un elemento capaz de coadyuvar a fortalecer la imagen del gobierno y del Presidente, sino que galvanizaría el voto kirchnerista.