"Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir", afirmaba Honoré de Balzac. La clave para no sucumbir ante el narcisismo está en la educación en valores, para formar seres humanos emocionalmente equilibrados, pero a la vez conscientes del impacto tecnológico. Mientras tanto, mucho sentido común, para no morir en el intento. "El sentido común modera", como diría la actriz y cantante Marlene Dietrich.