Porque no basta con que se filosofe sobre la noción de derechos si no se reflexiona sobre las formas de la violencia invisible que los limita, que se trabaje sobre "grupos minoritarios" si el enfoque sigue siendo estigmatizante. No basta que se enseñen contenidos anatómicos si no se cuestionan las formas binarias con que la biología tiende a pensar los cuerpos; no basta con que se incluya literatura "de mujeres" si no se discuten los mitos que durante siglos signaron a la subjetividad llamada "femenina" y los modos en que la literatura alimentó al "amor romántico". Contenidos que exceden, y en mucho, al enfoque de la prevención que pretenden imponer algunxs legiladorxs y funcionarixs nacionales.