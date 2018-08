Hace ya algunos años (2008), mi libro El botín. La Argentina saqueada, en un contexto institucional diferente al actual, se refería a esta temática, al arraigo de estas tradiciones en la historia argentina, lo cual sucedía en un contexto de división de poderes formal, pero no real. También de federalismo declarativo, pero de centralismo fáctico. No solo en términos de corrupción, sino de reparto de privilegios por parte del gobierno de turno. El contraste entre las supuestas instituciones republicanas y una realidad de poderes concentrados era más que evidente. La obra analiza cómo en tal contexto diferentes grupos de poder —políticos, empresarios prebendarios, sindicales— aprovechan esta permeabilidad para "capturar" al Estado en su beneficio particular. En términos de Mancur Olson, el Estado es tomado en función de sus intereses por "coaliciones de distribución" o "grupos de intereses especiales".