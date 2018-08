Por otro lado, debería evitarse que se siga persiguiendo y criminalizando a directivos de hospitales públicos que se nieguen a autorizar un aborto. Al respecto, es notable cómo muchos confunden despenalización con exigencia de que la salud pública deba realizar el aborto. Pero son dos cosas muy distintas. En el caso de la no penalización se suspende la aplicación de una pena por causales excepcionales, pero eso no significa que ese hecho deje de ser un crimen: simplemente no se da una condena en esos supuestos. Por lo tanto, es un concepto erróneo que el Estado deba asumir la carga de realizar un aborto incluso en esos casos. El único acto que podría ser considerado como médico sería el de salvar a la madre de un peligro real y actual para su vida: configurado como primer supuesto de no penalización en la redacción vigente del Código Penal.