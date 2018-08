La plata que se llevaron en los bolsos de la corrupción es la plata que hoy nos falta en las rutas, en las escuelas, en los hospitales. Es la plata de todos. Cuando hablamos de corrupción, se trata de obras que no se terminan y no llegan a los vecinos, de escuelas que no se construyen, de hospitales que no tienen insumos y rutas que se encuentran en pésimas condiciones. Hablamos de vidas que se pierden por los accidentes en trenes que no tienen mantenimiento, por dar sólo unos pocos ejemplos.